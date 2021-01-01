'İlk hedefimiz kalıcı olmak'

Türkiye Basketbol Ligi’nin son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 77-63 yenen ve üst üste 7. zaferine imza atan Akhisar Belediyesi Basket, 20 puanla zirvede yer alıyor. 11 maçta 9 kez parkeden mutlu ayrılan Akhisar’da Başantrenör Levent Demirci, Milliyet Ege’ye açıklamalarda bulundu. Şu an için şampiyonluğun bir hayal olduğunu söyleyen Demirci, “Süper Lig’i görmeyi isteriz. Hele ki bu takımda forma giymiş ve antrenör olmuş birisi olarak benim dönemimde görürsek ayrı bir gurur yaşayacağım, fakat ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. İşlerimiz rast giderse niye bir şampiyonluk yaşamayalım ama bizim planlarımız günü kurtarma üzerine değil. Uzun vadede altyapımıza gerekli yatırımı yaparak belli seviyeye taşırsak ve buradan oyuncu kazanırsak daha mutlu olacağız. Kısa sürede elde edilen başarı bizi yanıltmasın” diye konuştu.



‘Başarı için sevgi’



Genç oyuncuların takımlarının geleceği olduğunu ifade eden Demirci, “Yaş ortalamamız 25. Genç oyuncularımız, performansıyla bizi gururlandırdı. İyi bir birliktelik yakaladık. Marvin Hilton ve Troy Chissell, bizim 2 yabancı oyuncumuz. Onlar da burada çok mutlu ve aidiyet duyguları inanılmaz” dedi.



Takım içerisinde aile ortamını yakaladıklarını belirten Demirci, “Bizi bir araya getiren şey sevgi. Bu beraberlik kazanıldığında da başarı kaçınılmaz oluyor. Yani başarı için sevgi olmazsa olmaz” şeklinde konuştu. “Grafiğimizin yukarı çıkması oyuncularım sayesinde oldu” diyen Demirci, “Ortada bir yükseliş varsa bu oyuncularımın alın teri ve sahadaki performanslarıyla oldu. Onlardan sonra biz geliyoruz” dedi. Demirci, “Ben de sahadan gelen bir isimim. Onların konuşmasından, tavırlarından, jest ve mimiklerinden duygularını anlayabiliyorum. Bu benim için büyük avantaj oldu” diyerek sözlerini noktaladı.