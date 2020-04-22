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    HaberlerEge Haberleri ‘İlk iki için iddialıyız’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘İlk iki için iddialıyız’

    Altay’a sezon başında Yılport Samsunspor’dan kiralanan Erhan Kartal, takımın vazgeçilmezi oldu.

    ‘İlk iki için iddialıyız’

    Altay’a sezon başında Yılport Samsunspor’dan kiralanan Erhan Kartal, takımın vazgeçilmezi oldu. Ligde oynanan 28 maçın 26’sında ilk 11’de görev alan tecrübeli savunmacı, İzmir ekibinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Süper Lig yarışında iddialı olacaklarını söyleyen Erhan, “İlk 8 takım arasındaki puan farkı çok az. Biz en kötü Play Off oynayacağız. Ancak ilk iki için de iddialıyız” dedi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın gelmesiyle performansının arttığını belirten Kartal, “Sait Hoca ofansif futbol oynatan bir teknik adamdı. Ali Tandoğan daha çok savunma yaptırıyordu. Yalçın Hoca ise oyunun her iki yönünü de oynatıyor. Bu da benim başarı grafiğimi artırdı” diye konuştu.

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