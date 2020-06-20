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    20.06.2020 - 00:02 |

    İlk imza can dostlar için

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder ve üyelerini makamında ağırladı.

    İlk imza can dostlar için

    Son bir yıl içinde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan İduğ, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi içinde kurulacak olan Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nin de müjdesini verdi.  Büyükpark içinde oluşturulan parkur ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan yenileme çalışmalarıyla can dostlarına daha modern, hijyenik ve güzel alanlar oluşturduklarını söyleyen İduğ, “Kış aylarından önce yeni padoklara taşınmış olacağız. Burada can dostu sahiplenme imkanı var ancak ulaşım imkânı kısıtlı olduğu için merkezde, Büyükpark içinde ikinci bir sahiplenme noktası oluşturmayı da hedefliyoruz” dedi.

    İduğ, HAYTAP Temsilcisi Esin Önder ile STK Yerleşkesi’nin ilk protokol imzasını da attı, “Bu yerleşke STK ve Federasyonlarla yerel yönetimlerin iş birliğini üst seviyeye çıkaracak” diye konuştu.

    Yaş günü sürprizi

    BELEDİYE Başkanı. İduğ, ziyaretine gelen Türkiye’nin en genç ilçe belediye başkanlarından biri olan Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ye doğum günü sürprizi yaptı. Tepe’nin 30. yaşını pasta keserek kutlayan İduğ, ”Umudumuz sizlersiniz. Her zaman desteğe hazırız” dedi.

     

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