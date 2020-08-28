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    28.08.2020 - 00:04 |

    İlk kadın Emniyet Müdürü görevde

    İlk kadın Emniyet Müdürü görevde

    ZONGULDAK’IN Kozlu ilçesinden, İzmir Dikili’ye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Gülsüm Uğur (43) görevine başladı. Dikili’nin ilk kadın Emniyet Müdürü olan, iki çocuk annesi Uğur, yeni görev yeri için, “Ülkemizin her yeri birbirinden güzel. Dikili de bu güzelliklerden nasibini almış, harika bir ilçe. Bizler, huzuru sağlamakla yükümlü olduğumuz görevimizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
    l OBEN ULU DHA

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