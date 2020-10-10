İlk kez Karşıyaka’da

KARŞIYAKA Belediyesi, İzmirli teknoloji firması KODECO ile anlaşma yaptı. Pilot bölge olarak Mavişehir’in belirlendiği proje kapsamında, elektrikli araba istasyonları kurulacak. Güzergahta 5 ZOOP aracı hizmet verecek. İstasyon adedi ve yerleri, pilot uygulama sırasında ihtiyaca göre değiştirilecek. Pilot süresi bitiminde telefonlarına aplikasyonu indiren ve en az B sınıfı ehliyeti olan herkes kiralama yapabilecek. Çalışmalara Kent A.Ş. çalışanları da katılacak. Pilot proje 29 Ekim’de başlayacak, 3 aylık süreci kapsayacak. Doğayı kirletmeyen, tamamen elektrikli olan araçlar, insanların kısa mesafelerde kolay ulaşım sağlamasına da katkıda bulunacak. Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Cemil Tugay, “Üç ay sonunda hep birlikte oturup karar vereceğiz. Amacımız çevreci bir Karşıyaka ve egzoz emisyonunu bir nebze olsun azaltabilmek” şeklinde konuştu.