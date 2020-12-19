‘İlk kez ölümü hissettim’

Kovid-19’la mücadelesini kazanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, daha önce kalp krizi ve zatürre gibi ağır hastalıklar geçirdiğini ancak hayatında ilk kez ölümü hissettiğini söyledi. Daha önce farklı tarihlerde ağır hastalıklar atlattığını dile getiren Altıparmak, “Daha önce kalp krizi, zatürre geçirdim ama Kovid-19 ile ilk kez ölümü gördüm. Mesleğim gereği mikroba çok sık maruz kaldım. Ama bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağ olsun arkadaşlarımın gayreti ve sevdiklerimin dualarıyla kendime geldim” dedi.