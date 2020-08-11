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    HaberlerEge Haberleri İlk kreş, Görece’de hizmete girecek
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    11.08.2020 - 07:00 |

    İlk kreş, Görece’de hizmete girecek

    Menderes Belediyesi tarafından Görece’ye kazandırılan kreş yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak.

    İlk kreş, Görece’de hizmete girecek

    Menderes Belediyesi tarafından Görece’ye kazandırılan kreş yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. Kreş sözünü yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Koronavirüs salgını nedeniyle açılışını ertelediğimiz kreşimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Anaokulları tarafından işletilecek kreşimizde 24-68 ay arası çocuklarımız okul öncesi eğitim alabilecek” dedi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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