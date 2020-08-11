İlk kreş, Görece’de hizmete girecek

Menderes Belediyesi tarafından Görece’ye kazandırılan kreş yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. Kreş sözünü yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Koronavirüs salgını nedeniyle açılışını ertelediğimiz kreşimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Anaokulları tarafından işletilecek kreşimizde 24-68 ay arası çocuklarımız okul öncesi eğitim alabilecek” dedi.