02.02.2020 - 00:04 |
İlk kreşin temeli Sevindik’te atıldı
DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan ve protokolü imzalanan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakım Evi’nin temeli Sevindik Mahallesi’nde atıldı.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemiz yıllardır almadığı hizmeti bu dönemde alacak. Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Eğitime ciddi yatırımlar yapacağız. Bu tarz merkezler açarak kadın istihdamını artırmak istiyoruz” dedi. Doğan, Sevindik Mahallesi’nin siluetini değiştireceklerini de belirtti, “Sizlere yakışır ve yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz. Kreşimiz dört derslikten oluşuyor, yaklaşık 80 öğrencimize eğitim verebileceğiz. Yemekhanesi, uyku odaları, çok amaçlı odalar var” diye konuştu.
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