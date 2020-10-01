85,74BİST1.1451.96EURO9.04-0.15USD7.71-0.09ALTIN467.73-1.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlk resmi şube açıldı
    ABONE OL
    01.10.2020 - 00:01 |

    İlk resmi şube açıldı

    MANİSA Salihli’de genel merkezi bulunan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) ilk resmi şubesini Foça’da kurdu.

    İlk resmi şube açıldı

    Şube Başkanlığı’na gazeteci Hülya Başlangıç Dinçel getirildi. GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “25 yıldır Gediz için mücadele ediyoruz. Son 6 yıldır yerel tohum üretiyor ve Türkiye’de dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımız ‘www.gema.org.tr’ adresinden vakfımıza üye olabilir, bağışta bulunabilir. Üyerlerimize ücretsiz tohum da veriyoruz” dedi. Vakıf Foça’da, tohum takas şenlikleri, üreticiyi bilinçlendirme çalışmaları ve öğrencilere yönelik etkinlikler yapacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belirlendi - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belirlendi - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    RTÜK'ten yayın ihlali cezaları açıklaması: Ayrımcılık iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

    RTÜK'ten yayın ihlali cezaları açıklaması: Ayrımcılık iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

    Sıradaki Haber