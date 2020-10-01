İlk resmi şube açıldı

Şube Başkanlığı’na gazeteci Hülya Başlangıç Dinçel getirildi. GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “25 yıldır Gediz için mücadele ediyoruz. Son 6 yıldır yerel tohum üretiyor ve Türkiye’de dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımız ‘www.gema.org.tr’ adresinden vakfımıza üye olabilir, bağışta bulunabilir. Üyerlerimize ücretsiz tohum da veriyoruz” dedi. Vakıf Foça’da, tohum takas şenlikleri, üreticiyi bilinçlendirme çalışmaları ve öğrencilere yönelik etkinlikler yapacak.