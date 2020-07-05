İlk sefer başladı

Mordoğan-Foça ilk seferinin yolcuları arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Atilla İlhan gemisinin kaptan köşküne çıkarak kaptan Emrah Yener’den bilgi alan Başkan Soyer, seyir defterine “Bugün Konak-Mordoğan-Foça gemi seferlerinin ilkini yapıyoruz. Kazasız belasız seferler diliyorum” notunu düştü. Başkan Soyer, yoğun programı nedeniyle Güzelbahçe İskelesi’nde indi. Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 lira, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 lira, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş de 25 lira olarak belirlendi. Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergâhlarında yapılıyor.