19.05.2020 - 07:00 | | İZMİR AA
İlk şeftaliler Rusya’ya gitti
Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya’ya gönderdi.
Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya’ya gönderdi. Bahçelerden toplanan şeftaliler, tesislerde paketlendikten sonra TIR’lara yüklendi. TIR’lar, ihracat için Rusya’ya doğru yola çıktı. Selçuk’ta iç piyasaya da şeftali satılıyor. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, üreticilere bereketli bir sezon diledi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.