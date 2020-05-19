İlk şeftaliler Rusya’ya gitti

Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya’ya gönderdi. Bahçelerden toplanan şeftaliler, tesislerde paketlendikten sonra TIR’lara yüklendi. TIR’lar, ihracat için Rusya’ya doğru yola çıktı. Selçuk’ta iç piyasaya da şeftali satılıyor. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, üreticilere bereketli bir sezon diledi.