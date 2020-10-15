İlk yıkım başkandan

Görüntü kirliliği yarattığı kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Konak Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Zeytinlik Mahallesi 1163 Sokak’ta bulunan iki katlı terk edilmiş binanın yıkımını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizzat başlattı. Başkan Batur, bu tür binaların içinde ve çevresinde yaşayan insanların hem can hem de mal güvenliği açısından büyük bir tehlikeye neden olduğunu belirterek, bu konuda hassasiyet gösterip gerekeni yaptıklarını söyledi, “Benim için öncelikli olan kentsel dönüşümdür. Gültepe ile başlıyoruz” diye konuştu.