85,65BİST1.1891.24EURO9.28-0.10USD7.90-0.04ALTIN483.410.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlk yıkım başkandan
    ABONE OL
    15.10.2020 - 00:03 |

    İlk yıkım başkandan

    İlk yıkım başkandan

    Görüntü kirliliği yarattığı kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Konak Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Zeytinlik Mahallesi 1163 Sokak’ta bulunan iki katlı terk edilmiş binanın yıkımını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizzat başlattı. Başkan Batur, bu tür binaların içinde ve çevresinde yaşayan insanların hem can hem de mal güvenliği açısından büyük bir tehlikeye neden olduğunu belirterek, bu konuda hassasiyet gösterip gerekeni yaptıklarını söyledi, “Benim için öncelikli olan kentsel dönüşümdür. Gültepe ile başlıyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu... Başvuru nasıl yapılır?

    VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı! VGM burs başvuru formu... Başvuru nasıl yapılır?

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    Sıradaki Haber