İlk zeytinyağına altın hediye

Akhisar’da, erken sıkım ilk zeytinyağlarını teslim alan Alhatoğlu, üreticileri altınla ödüllendirdi. Sezonun ilk erken hasat zeytinyağlarını, 330 dönümde organik üretim yapan Gölmarmaralı üretici Hocaoğlu Ziraat, sektörün önde gelen markalarından Alhatoğlu’na teslim etti. Üreticiler İmmet, Ozan Cemal ve Onur Hocaoğlu Getirdikleri yağları 500, 600 yaşında olan aile zeytinliklerinden elde ettiklerini söyledi. İmmet Hocaoğlu, “Bu yıl pandemiye karşın zeytinlerimize kendimizden çok daha iyi baktık. Geçen yıllarda olduğu gibi yine zeytinimiz kalitesi güzel. Ağaçlarımız emeğimizin karşılığını verdi” dedi.

Kalite adına teşekkürler

Alhatoğlu Zeytinyağları Ortakları Alper ve Mustafa Alhat kardeşler erken sıkım zeytinyağlarını teslim eden üreticilere geleneksel olarak altın ile teşekkür etti. Mustafa Alhat, “Alhatoğlu olarak sezonun ilk zeytinyağları gelmeye başladı. Pandemi sürecinde bile ağaçlarına gözü gibi bakan, iyi tarım uygulamalarıyla ağaç verimliliğini ve zeytin kalitesini artıran üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Özveri ile yaptıkları üretim sayesinde bu yılda sofralarımız zeytinyağı ile şenlenecek” dedi. Mustafa Alhat, zeytin hasadının ortalama 3 ay sürdüğünü hatırlatarak “Şu an erken hasat dönemindeyiz. Yeşil zeytinler ile başlangıç yapıldı. Erken hasat yağların özelliği, fenolik bileşiklerinin yüksek miktarda olmasıdır. Fenolik bileşikleri yüksek olan yağlar acı ve yakıcı bir lezzete sahiptir ve gurmeler tarafından özellikle aranılmaktadır” diye konuştu.

Antioksidan zengini

Az miktarda üretilen erken hasat zeytinyağlarının antioksidan açısından daha zengin olduğunu belirten Alper Alhat, “Sağlıklı kalmak için harika bir yol arıyorsanız zeytinyağından vazgeçmeyin. Bu yıl da kalitenin şampiyonu yine Akhisar” dedi.