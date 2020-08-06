İlk ziyaret personele

Çalışanlarla birlikte büyük bir aile olduklarını ifade eden Kayda, “Kentimize birçok proje kazandırdık ve bunları birlikte başardık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan virüs salgını henüz geçmiş değil. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığı için maske takalım, sosyal mesafe kuralına uyalım ve temizliğe önem verelim” dedi.