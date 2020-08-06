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    06.08.2020 - 00:02 |

    İlk ziyaret personele

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde personelle bir araya geldi.

    İlk ziyaret personele

    Çalışanlarla birlikte büyük bir aile olduklarını ifade eden Kayda, “Kentimize birçok proje kazandırdık ve bunları birlikte başardık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan virüs salgını henüz geçmiş değil. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığı için maske takalım, sosyal mesafe kuralına uyalım ve temizliğe önem verelim” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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