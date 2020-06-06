İlklerin üniversitesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı uluslararası akademik ve sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Topluluğu tarafından #EuvsVirus etkinliği düzenlendi.

40 ülkeden 458 partner ile salgına çözüm aramak için başlatılan, 24-26 Nisan günlerindeki Hackathon’da yer alan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM-TTO) Teknoloji Transfer Ofisi, Hackathon’a Ege Bölgesi’nden katılan tek Türk üniversitesi oldu. Hackathon sonrası 22-25 Mayıs’ta düzenlenen eşleştirme etkinliği Matchathon’da da yer alan Ege Üniversitesi, Türkiye’den katılan 8 üniversiteden biri olarak, 9 takıma salgın özelinde yaşama geçirecekleri projeler için çok uluslu altyapı ve insan kaynağı desteği sağladı

Kolaylık sağlıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ‘Hastaya Özgü 3 Boyutlu Yazıcı ile Kemik Modelleme’ çalışmasıyla; kırık, kireçlenme, eğrilik ya da tümör ameliyatlarında kişiye özel tedavi için önemli bir adım atıldı. Ortopedik Anatomi modelleme çalışma ekibinden bilgi alan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tıp Fakültemiz, A Plus hastane olmasının yanı sıra Türkiye’de pek çok ilke imza atmış bir fakültedir. Üniversite yönetimi olarak maddi ve manevi anlamda her zaman onların yanlarındayız” diye konuştu.

Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökmen de, “3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile hastalıklı kemik yapısının birebir boyutta örneğinin basılması sayesinde kişiye özgü cerrahi planlamalar model üzerinden yapılabiliyor” dedi.

Kanamasız ameliyat

Modellemenin, ameliyat sürecini kolaylaştırdığını belirten Uzm. Öğr. Gör. Murat Öztürk de, “Modelimiz, hastalarımızın konforlu bir şekilde, kanamasız ve kısa sürede tamamlanan ameliyatları sonrası iş ve sosyal hayatına dönebilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.