‘İlkyardım hayat kurtarır’

Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ilkyardım eğitimlerinin günlük hayatta çok önemli olduğunu söyledi. Her an insanlara müdahale etmek zorunda kalınabileceğini ifade eden Küçükkurt, “İş ve sosyal yaşantımızda ilkyardım bilgisine sahip olmak çok değerli. Ambulans gelene kadar anlık müdahaleler, insan hayatını kurtarabilir. Bu yüzden İZSİAD olarak ilkyardım eğitimlerine önem veriyoruz” diye konuştu.

Dr. Esat Hoşgönül, “Bireyin, soluk borusuna bir madde kaçtığında öksürebiliyorsa asla müdahale etmeyin. Kişi nefes alamıyorsa müdahale edilmeli, bireyin sırtına beş kere vurmalı ya da alttan diyafram sıkıştırılarak müdahale edilmeli. İnsanlar genelde karada boğularak ölüyorlar. Bayılma vakalarında kişi bilincini kaybettiği için küçük dili soluk borusunu kapatabilir o yüzden baygın kişi yan yatırmamız gerekiyor” dedi, kalp krizi anında kişi panik halinde olacağı için ambulans gelene kadar asprin çiğnetilmesinin uygun olacağını belirtti.