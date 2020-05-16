BİST 99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İlkyardım hayat kurtarır’
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:04 |

    ‘İlkyardım hayat kurtarır’

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Üye İlişkileri Komisyonu tarafından hazırlanan İzmir Serbest Bölge İşyeri Hekimi Dr. Esat Hoşgönül’ün katılımıyla düzenlenen ilkyardım eğitimi internet üzerinden yapıldı.

    ‘İlkyardım hayat kurtarır’

    Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ilkyardım eğitimlerinin günlük hayatta çok önemli olduğunu söyledi. Her an insanlara müdahale etmek zorunda kalınabileceğini ifade eden Küçükkurt, “İş ve sosyal yaşantımızda ilkyardım bilgisine sahip olmak çok değerli. Ambulans gelene kadar anlık müdahaleler, insan hayatını kurtarabilir. Bu yüzden İZSİAD olarak ilkyardım eğitimlerine önem veriyoruz” diye konuştu.
    Dr. Esat Hoşgönül, “Bireyin, soluk borusuna bir madde kaçtığında öksürebiliyorsa asla müdahale etmeyin. Kişi nefes alamıyorsa müdahale edilmeli, bireyin sırtına beş kere vurmalı ya da alttan diyafram sıkıştırılarak müdahale edilmeli. İnsanlar genelde karada boğularak ölüyorlar. Bayılma vakalarında kişi bilincini kaybettiği için küçük dili soluk borusunu kapatabilir o yüzden baygın kişi yan yatırmamız gerekiyor” dedi, kalp krizi anında kişi panik halinde olacağı için ambulans gelene kadar asprin çiğnetilmesinin uygun olacağını belirtti.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber