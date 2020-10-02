85,74BİST1.1440.00EURO9.110.17USD7.750.18ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlmekler Hollanda’ya
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    İlmekler Hollanda’ya

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşama geçirdikleri mahalle evleri sayesinde ilçedeki kadınların ördüğü kazakların binlerce kilometre uzaklıktaki Hollanda’ya satıldığını söyledi.

    İlmekler Hollanda’ya

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşama geçirdikleri mahalle evleri sayesinde ilçedeki kadınların ördüğü kazakların binlerce kilometre uzaklıktaki Hollanda’ya satıldığını söyledi. Başkan Ergin, “Böylece aile bütçesine önemli oranda maddi katkı sağlıyorlar. İlçedeki tüm kadınların bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber