İlmekler Hollanda’ya

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşama geçirdikleri mahalle evleri sayesinde ilçedeki kadınların ördüğü kazakların binlerce kilometre uzaklıktaki Hollanda’ya satıldığını söyledi. Başkan Ergin, “Böylece aile bütçesine önemli oranda maddi katkı sağlıyorlar. İlçedeki tüm kadınların bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.