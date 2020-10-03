İmamoğlu ile görüşme

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir’deki CHP’li Belediye Başkanlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Arslan, “İşbirliklerimiz ve projelerimiz hakkında görüşmemiz son derece verimli geçti. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.