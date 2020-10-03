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    HaberlerEge Haberleri İmamoğlu ile görüşme
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    03.10.2020 - 07:00 |

    İmamoğlu ile görüşme

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir’deki CHP’li Belediye Başkanlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

    İmamoğlu ile görüşme

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir’deki CHP’li Belediye Başkanlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Arslan, “İşbirliklerimiz ve projelerimiz hakkında görüşmemiz son derece verimli geçti. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

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