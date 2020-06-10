İmar planı çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı imar yönetmeliğinin, kanun ve mahkeme kararlarıyla çelişen bölümleri nedeniyle Ankara’dan geri dönmesine tepki gösterdi. 2012 yılından beri gündemde olan konuyla ilgili düzenlemenin amacından uzak olduğunu ve iyi niyetle Ankara’ya onaya gönderilmediğini düşündüğünü ifade eden Nasır, “Plansızlığın doğurduğu sonuçlar nedeniyle İzmir’e yatırımlar da gelmiyor. İzmir’in geleceğini, vizyonunu ve misyonunu belirleyecek, deprem haritaları göz önünde bulundurularak bütüncül planların yapılması için Büyükşehir’i göreve davet ediyorum. Son düzenleme için Ankara’da olan 100.000’lik planın bakanlıkça bir an önce yeniden sonuçlandırılması için çalışacağız” dedi.