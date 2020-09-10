İmar yok, yeşillendirme var

Mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirten Dağ “Her orman yangını sonrasında olduğu gibi bu yangın sonrasında da birileri tarafından bu alanın imara açılması konusuyla ilgili dedikodular üretilmektedir. Bunlar manipülasyondur ve yapılan çalışmaları gölgeleme çabasıdır. Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak, bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir” dedi.



Foça buluşması



Yeni atanan ilçe yönetimini tebrik etmek, esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinlemek üzere Foça’yı da ziyaret eden Dağ, Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu üzerindeki dükkanları tek tek dolaştı, bol bol sohbet etti.