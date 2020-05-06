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    HaberlerEge Haberleri İmara aykırı yapıların üstüne gidin
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    06.05.2020 - 07:00 |

    İmara aykırı yapıların üstüne gidin

    Muğla’da 18 projede 499 yapının yıkımının tamamlandığını ve yapı sahiplerine para cezası verildiğini belirten Murat Kurum, “Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili işlemi kararlılıkla yapmaları” dedi

    İmara aykırı yapıların üstüne gidin

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum’da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla’da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık” dedi.
    Bakan Kurum, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi. İmara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:
    “Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum’da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla’da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız.”

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