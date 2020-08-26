İmarethane kültür merkezine dönüşüyor

KARESİ Belediyesi, eski Gazhane Binası olarak bilinen ve bir süre Ziraat Odası olarak kullanılan Yıldırım Beyazıt İmarethanesi’ni kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin halka sunulduğu merkez haline getirecek. İmarethanede çalışmalar kısa sürede başlayacak. Tarihi dokusuna uygun olarak yapılacak çalışmalarla Yıldırım Beyazıt İmarethanesi, kentin kültürel mirasına kazandırılacak.

Tarihe sahip çıkıyor

Belediyenin kültürel miraslara sahip çıktığını belirten Başkan Dinçer Orkan, “Kültürel mirasına sahip çıkamayan, geçmişini, kültürünü gelecek nesillere aktaramayan milletler, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını da kaybederler. Tarihimizi unutmadan kültürümüzü yaşayarak yapacağımız hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.