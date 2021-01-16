İmbat Madencilik’ten Kınık’ta eğitime destek

Manisa Soma’da faaliyet gösteren İmbat Madencilik tarafından Kınık Arpaseki İlkokulu’na ek bina yapımı için Kınık Kaymakamlığı’nda imza töreni düzenlendi. Kaymakam Erol Türkmen, Kınık Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Arpaseki İlkokulu Müdürü Kerem Can Yılmaz, İmbat Madencilik Genel Koordinatörü Gökalp Büyükyıldız ve Satın Alma Müdürü Ahmet Haşim Demirler’in imza attığı protokolle dört derslikli ek bina yapılacak.

Ek binanın büyük fayda sağlayacağını dile getiren Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Eğitime olan bu destek ilçemiz adına mutluluk verici. Çocukların daha iyi ortamda eğitim almalarına büyük katkı sağlayacak bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.