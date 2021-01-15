İMEAK DTO İzmir’e sıfır atık belgesi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Denizcilik sektörünün çevreci ve geri dönüşümcü bir niteliğe sahip olduğunu belirteren Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Atıkları denize karışmadan önce ayrıştırıp geri dönüşüme hazır hale getirirsek, ekonomik tasarruf sağladığımız gibi denizlerimizin kirlenmesinin ve deniz canlılarının yok olmasının da önüne geçmiş oluruz” dedi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında; atıkların ayrıştırıldığı, özel alanlarda depolandığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği bir sistem getirildi.