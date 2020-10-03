İmkânsız aşkın simgesi

Aşk filmlerine konu olan sağır ve dilsiz Nezir’in Sakız Adası’ndaki sevgilisini görebilmek için yaptığı ve ölümünden sonra dönemin Belediye Başkanı Nuri Ertan tarafından yıkılan kule, yeniden inşa ediliyor. Kulenin temel atma töreninde ilk harcı döken Çeşme Belediye Başkanı Ekram Oran, “Türk-Yunan-Bulgar ortak yapımı, Mehmet Ali Alabora ile Katerina Moutsatsos’un başrolünü oynadığı “Kayıkçı” filmine konu olan Nezir’in aşk hikâyesinin ve 14.5 metrelik kulenin gelecek nesillerin belleğinde yer etmesi, ayrıca her yıl Nezir’in anısına düzenlenen Aşk Festivali’ne çekim noktası oluşturması için harekete geçtik” dedi.