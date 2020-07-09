‘İmkânsızlıklar içinde hizmet veriyoruz’

Selçuk Belediye Meclisi Kovid-19 nedeniyle verilen aradan sonra yoğun bir gündemle toplandı. Zorlu mali koşullar altında en az personelle ve en ciddi maddi imkânsızlıklarla hizmet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsis edilen bir aracın haybulans olarak düzenleneceğini, İzmir Büyükşehir’den gönderilen üstü açık bir otobüsün de turistik amaçlı kullanılacağını söyledi.