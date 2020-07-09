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    HaberlerEge Haberleri ‘İmkânsızlıklar içinde hizmet veriyoruz’
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    09.07.2020 - 00:02 |

    ‘İmkânsızlıklar içinde hizmet veriyoruz’

    ‘İmkânsızlıklar içinde hizmet veriyoruz’

    Selçuk Belediye Meclisi Kovid-19 nedeniyle verilen aradan sonra yoğun bir gündemle toplandı. Zorlu mali koşullar altında en az personelle ve en ciddi maddi imkânsızlıklarla hizmet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsis edilen bir aracın haybulans olarak düzenleneceğini, İzmir Büyükşehir’den gönderilen üstü açık bir otobüsün de turistik amaçlı kullanılacağını söyledi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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