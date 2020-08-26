İmzalar, Yunusemreli üretici için atıldı

Yunusemre Belediyesi, üreticiye desteğini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Şehzadeler Ziraat Odası ile ova yollarının bakım ve onarımı konusunda protokol imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile Oda Başkanı Hüseyin Altındağ katıldı. Protokolün üreticilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçi, “Üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Öte yandan Başkan Çerçi, Proje Döngüsü, Katılım Öncesi Mali Yardım ve Horizon 2020 eğitimini tamamlayan personellere sertifikalarını verdi. Çerçi, eğitimlerinin devamının geleceğini söyledi.