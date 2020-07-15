İnancın zaferi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. 251 kişinin şehit olduğu iki binden fazla kişinin de yaralandığı o kara gün, Ege’de de bugün etkinliklerle anılıyor. Belediye başkanları, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı, birlik, beraberlik mesajları verdi.

EÜ’DE DEMOKRASİ ANITI AÇILIYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi’nde bugün 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nın açılışını yapacak. Program, Yıldırım ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla, 11.00’de 1 no’lu yemekhanenin önünde başlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bir hafta boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlediklerini kaydetti, “Demokrasiye bağlı ve milli iradeye saygılı nesiller yetiştireceğiz. Etkinliklerimizle aziz şehitlerimizi anacağız” dedi.

‘Egemenliğimizi teslim etmeyiz’

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “15 Temmuz’da hesap yapanlara, tankların önüne yatan, kahramanca ülkemizi savunan Türk milleti en güzel cevabı verdi. Allah, bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın” dedi.

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini belirten Koştu, “O kahramanca karşı koyuşu gelecek nesillere aktarmalıyız” diye konuştu.

‘Darbecileri bastırdık’

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Milli irademizi ve egemenliğimizi kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi. Devletin içine sızanların darbe yapmaya kalkıştığına dikkat çeken Çerçi, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı alanlara davet etmesi üzerine, on milyonlar sokağa döküldü. Türk milleti darbecileri bastırdı” vurgusunu yaptı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Demokrasimizi hedef alan her türlü eyleme, dün olduğu gibi bugün de karşıyız” dedi.

‘Demokrasi dersi’

Darbe girişiminin 4. yıldönümünde yazılı bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz’un zafer ve gurur gecesi olduğunu belirtti. Kırkpınar, şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti, “Tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden, en alçak saldırılardan birine tanık olan milletimiz, o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturdu. Edirne’den Kars’a bu güzel vatanın adsız kahramanları, bu destansı direnişi mümkün kılan bir gönüldaşlık, birlik ve beraberlik siyasetinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yolda asla yalnız yürümeyeceği gerçeğini de tarihe kazıdı” dedi.

‘Başarıyla çıktık’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Halk, 15 Temmuz 2016’da demokrasi destanı yazdı” dedi. Darbe girişiminin saatler içinde bertaraf edildiğini kaydeden Uçak, “Büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktık. Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu ve darbe heveslilerinin bir daha bu topraklarda girişimde bulunmasının yolu da kapatılmış oldu” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını gösterdiğini belirtti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur da, kalkışmaya gereken yanıtın verildiğini söyledi.

‘Duruşumuz önemliydi’

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016’da gösterdiğini kaydetti. Türkiye’de demokrasiden dönüş olamayacağının haykırıldığını vurgulayan Eskinazi, “Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler de demokrasiye bağlılığımızı paylaşıyoruz. Dünya genelinde tüm iş kontaklarımıza Türkiye’de siyasi istikrarın sürdüğünü, demokratik seçimlerle gelen hükümetin işbaşında olduğunu dile getiriyoruz” dedi.

‘Tavır koyduk’

Bir anma mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır” dedi. Zolan, Denizli’nin 15 Temmuz gecesi önemli bir tavır koyduğunu belirtti, “Özellikle Çardak’ta gösterdiği dik duruş ile kentimiz darbenin seyrini değiştirmiştir. Bu şehrin kahraman evlatları, yine tek ses tek yürek oldu” diye konuştu.

‘Bir daha yaşanmasın’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yayımladığı 15 Temmuz mesajında “Egemenlik milletin. O kara gecede demokrasimizi savunurken şehit düşen polisimizi, askerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah, milletimize bir daha böyle acı ve kara günler yaşatmasın. O kara günde darbeye karşı dik bir duruş sergileyen, hainlerin emellerine ulaşmasına fırsat vermeyenlere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Tarihe altın harflerle kazındı’

Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 4. yılında bir mesaj yayımlayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak, tarihe altın harflerle kazınacak şanlı bir destan yazıldı” dedi.

15 Temmuz destanının kahramanlarının şehitler, gaziler ve millet olduğunu belirten Çankırı, “O gece 251 vatandaşımız şehit mertebesine ulaştı, 2 bin 194 vatandaşımız da yaralanarak gazi oldu. Bu milletin gönlünde yer etmiş kim varsa, 15 Temmuz’da zihinlerde onlar canlandı” diye konuştu. Vatandaşların, tüm dünyaya bir kez daha Türkün kararlılığını gösterdiğini dile getiren Çankırı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenen milletimiz, darbe girişimine en büyük cevabı meydanları boş bırakmayarak vermiştir. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.”