18.07.2020 - 00:00 |
İnançlı fırtına
TFF 3. Lig 1. Grup’ta 21 Temmuz’da Antalya’da 68 Aksaray Belediyespor’la Play Off yarı final maçına çıkacak 1928 Bucaspor’da, teknik direktörlük koltuğuna getirilen Tolga Doğantez, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.
1928 Bucaspor’u layık olduğu yerlere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Doğantez, “Ben oyuncularıma inanıyorum. Bu süreci bitirip İzmir’e kupayla döneceğiz. Çok çalışıyoruz ve inanıyoruz. Bu camia hak ettiği konuma gelecektir” diye konuştu. Kulüpte aylardır sportif direktörlük görevini yürüten Doğantez, daha önce Bucaspor’da da teknik direktörlük yapmıştı.