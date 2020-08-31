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    HaberlerEge Haberleri İnce: Cumhuriyet bize emanet
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    31.08.2020 - 00:03 |

    İnce: Cumhuriyet bize emanet

    İnce: Cumhuriyet bize emanet

    Güzelbahçe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen çelenk töreni Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Kaymakam Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ferudun İşler, Belediye Başkanı Mustafa İnce, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

    Başkan Mustafa İnce, “İsteriz ki hep barışların, kardeşliklerin, el ele bütünleşerek, sosyal refah içerisinde huzurlu bayramlarda buluşalım. Özgürlük ve bağımsızlığımıza sahip çıkalım. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatalım. Bugünleri bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, huzurlarında saygıyla eğiliyoruz” ifadesini kullandı.

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