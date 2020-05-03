İnce sürpriz

Koronaviris salgını nedeniyle Mardin’de görev yapan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, sosyal medya aracılığıyla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar’ın doğum günlerini kutlamalarını istedi. Başkan İnce’de bu isteği geri çevirmedi ve ikizlere doğum günü sürpriz yaptı. Kuzey ve Rüzgar, altıncı yaşlarını Başkan İnce’yle kutladı. Mesajı görünce duygulandığını belirten Başkan Mustafa İnce, şunları söyledi:



‘Vatani görevdeler’



“Sosyal medya hesabımıza gelen mesajı arkadaşlar söyleyince duygulandım. Nedim Bey vatanı koruyor, Meltem Hanım insanları hastalıktan koruyor. Vatan sathında görev başındalar, vatani görevlerini kilometrelerce uzakta çocuklarının hasretiyle yapıyorlar. Bu yaşta çocukların anne ve babanın sevgi ve şefkatine ihtiyaçları var. Fakat içinde bulunduğumuz bu durum maalesef bu zorlu koşulları da yaratıyor. Bizlerde onlara bu mutluluğu yaşatmak için ikizlerimiz Kuzey ve Rüzgar’ın doğum günlerini kutladık.



Anne ve babasına canlı yayında bağlanıp bu mutluluklarına ortak olduk. Umarız bu hastalık bir an önce son bulur, Kuzey, Rüzgar ve Elif anne ve babalarına kavuşur.”