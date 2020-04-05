İnce, tüm ekibe teşekkür etti

Bu çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Öncelikle halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanları ilaçladıklarını vurgulayan İnce, apartman, site ve sokakları da ilaçladıklarını söyledi.