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    HaberlerEge Haberleri İnce, tüm ekibe teşekkür etti
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    05.04.2020 - 00:01 |

    İnce, tüm ekibe teşekkür etti

    Güzelbahçe Belediye ekipleri virüsle mücadeleyi sokak sokak, ev ev sürdürüyor.

    İnce, tüm ekibe teşekkür etti

    Bu çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Öncelikle halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanları ilaçladıklarını vurgulayan İnce, apartman, site ve sokakları da ilaçladıklarını söyledi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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