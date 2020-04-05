05.04.2020 - 00:01 |
İnce, tüm ekibe teşekkür etti
Güzelbahçe Belediye ekipleri virüsle mücadeleyi sokak sokak, ev ev sürdürüyor.
Bu çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Öncelikle halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanları ilaçladıklarını vurgulayan İnce, apartman, site ve sokakları da ilaçladıklarını söyledi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.