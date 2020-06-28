İnce’den geçmiş olsun ziyareti

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Saruhanlı’ya bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketi ve Kumkuyucak’taki 5.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanılan sıkıntılı günlerin geçeceğini belirten İnce, “Tüm Saruhanlı’ya geçmiş olsun diyorum” dedi. Başkan Bilgin de, acılı günler yaşadıklarını belirtti, İnce’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.