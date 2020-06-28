28.06.2020 - 00:05 |
İnce’den geçmiş olsun ziyareti
CHP Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Saruhanlı’ya bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketi ve Kumkuyucak’taki 5.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanılan sıkıntılı günlerin geçeceğini belirten İnce, “Tüm Saruhanlı’ya geçmiş olsun diyorum” dedi. Başkan Bilgin de, acılı günler yaşadıklarını belirtti, İnce’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.