İNCEĞİZ KURUDU

Denizli’nin Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İnceğiz Kanyonu’nda sular, kurak hava nedeniyle azaldı. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran kanyona gelen ziyaretçiler, son hali karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Kanyondaki suyun aktığı Aydın sınırlarındaki Bozdoğan Kemer Barajı’nda da su kuraklık nedeniyle çekildi.

ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Kanyonu görmek için kızıyla birlikte gelen Cevdet Otuk, “Kanyonda su kalmamış. Geçen yıl da buraya gelmiştim. O zaman daha güzeldi. Hayal kırıklığına uğradık” dedi. Dilara Utuk da, kanyonun eskiden etkileyici bir manzaraya sahip olduğunu belirtti. Kanyonda büfe işleten Mestan Pekçok ise, “Yağışların başlamasının ardından su yükselir diye düşünüyoruz” dedi.