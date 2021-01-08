İnci de parkta oynayabilecek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası İnci Yağcı (6), için doktorlar özel bir yürütece ihtiyaç olduğunu bildirdi. Aile de yürüteci alabilmek için Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) eski başkanı Tayfun Yazıcı’dan yardım istedi. Yazıcı’nın başlattığı yardım kampanyasıyla toplanan 9 bin lira ile küçük kız yürütecine kavuştu. Anne Gülçin Yağcı, kızının yürütece kavuşmasına sevinirken İncinin yürüme çabaları da duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Anne Yağcı, destek verenlere teşekkür ederken, “Artık rahatlıkla dışarı çıkıp, parkta arkadaşları ile oynayabilecek” şeklinde konuştu.