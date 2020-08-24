İncir hırsızına tüfekli önlem!

Germencik’te, artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde ve sergilerinin başında sopa ve tüfekle nöbet tutan üreticiler, “Ne yapacağımızı şaşırdık” diyor.

AYDIN ve Germencik’te ağustos ayında başlayan kuru incir sezonu, eylül sonuna kadar sürüyor. Üreticiler, topladıkları incirlerini kurumaya bırakırken, hırsızlarla da başı dertte. Topladıkları incirleri bahçelerinde ve seralarında kurutmaya çalışan üreticilerden son 20 günde 150 kadarının 1 ile 5 çuval arasında inciri çalındı. Bunun üzerine üreticiler büyük bölümü motosikletli hırsızlardan incirlerini korumak için gece gündüz sopa ve tüfekli nöbete başladı. Üreticinin kalitesine göre kilosunu toptan 20 liraya sattığı incirleri çalan hırsızların yarı fiyatının bile altında bir fiyata sattığını belirten üreticiler, emeklerini çalan bu kişilerin yakalanıp hak ettikleri cezaların verilmesini istiyor.

‘Çete bunlar’

Üretici Tansel Önder, “Kuru incir sezonu başlamasıyla hırsızlık da başladı. Bunun bir çete işi olduğunu düşünüyoruz. Organize bir yapı içinde çalışıyorlar. Çaldıkları kuru incirleri, önceden belirledikleri depolara götürüp satıyorlar. İnciri alanlar sahte müstahsil makbuzlarıyla sistemin içine sokuyorlar. İncirin toptan fiyatı kilosu 20 lira, bunlar kilosu 7-8 lira gibi işletmelere satıyorlar. Üreticiler, mağdur. Çiftçiler arazisine gitmekten çekiniyor. Hırsızlık malı alan işletmelerin tespit edilip üzerine gidilmesi halinde bu hırsızlık çetesinin üyelerinin tamamı yakalanacaktır diye düşünüyorum” dedi.

‘Yardım istiyoruz’

Arazilerine serdikleri incirlerin başında nöbet tutmak zorunda olduklarını belirten Önder, “36 bin incir üreticisi, neredeyse 40 kişiye mahkûm olmuş durumda. Bu, bizim toplumumuza hiç yakışmıyor” diye konuştu.

Elinde sopayla nöbette olan Güngör İnanç da, hırsızlardan bezdiklerini, ellerinde sopa, bazen de tüfekle beklediklerini söyledi. Üretici Halil Çetinkaya da “1 yıl boyunca incir sezonunun yüzüne bakarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Hırsızlık nedeniyle çok mağdur durumdayız. Hırsızlar tarafından emeğimiz çalınıyor. Yetkililerden yardım ve destek istiyoruz” diye konuştu.

‘80 ülkenin insanı tadıyor’

Aydın’da dalında olgunlaşarak kuruyan ve yerden toplanarak 4 gün güneşte bekletilen, birinci sınıf kuru incirler, içinde ABD ve Uzak Doğu ülkelerinin de yer aldığı 80 ülkeye gönderiliyor. Germencik Ziraat Odası Başkanı Çapakçıoğlu, “Fiyatların 22-25 lira olması, çiftçimizin yüzünü güldürdü. Tariş’in de fiyatları açıklamasını bekliyoruz” dedi.