'İnciraltı, kentin değil tüm ülkenin sorunu'

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı ve Bahçelerarası’nın 1991 yılında Turizm Bölgesi ilan edildiğini, ardından İzmir’in iki kez EXPO aday adayı yapılarak tüm dünyaya tanıtılıp kendine hayran bıraktığını söyledi, “2013’te yapılan planlar, EXPO’nun kaybedilmesi ile kaderine terk edildi. Toprak sahipleri olarak sıkıntılıyız. Çünkü, bugün sularımızın borlanması ve aşırı tuzlanma ile tarım yapma imkanı bitti” diye konuştu.



Kamuya faydası yok



Önü deniz, orman, şehrin içinde, havalimanına 22 kilometre uzaklıkta, Türkiye’nin en güzel yerlerinden birinin İnciraltı olduğunu söyleyen Karabulut, “Bölgemiz bugün kamuya faydasız şekilde bekliyor. 2016 Kasım ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve İzmirli Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile planlama süreci başlamıştı. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız planlama çalışmasını hassasiyetle sürdürüyor, ancak çok geç kalıyoruz. Hem ülkemizin hem İzmir’in kaybedecek bir günü bile yok” dedi.



Kaderine terkedilmiş



2019’da Büyükşehir Belediyesi ile İnciraltı toprak sahipleri arasında, ‘Kamulaştırmasız el koyma’ davasında iki bilirkişi raporununda 1 m2 plansız toprağın değerinin 3 bin 790 lira olarak belirlenmesi ve 5 milyon m2 plansız alanın toplam değerin 19 milyar lira olarak gösterildiğini söyleyen Karabulut, “Bugün kaderine terk edilen İnciraltı, İzmir’in değeridir” diye konuştu. Hep bir ağızdan İzmir’in, İnciraltı’nın kazanılmasının istenmesi gerektiğini kaydeden Karabulut, “Süreçte İnciraltı toprak sahipleri olarak yalnız kalıyoruz. İnciraltı planlaması sadece biz toprak sahiplerinin sorunu değil, ülkemizin ve İzmir’in sorunu” ifadesini kullandı.



Sıçrama yaratılabilinir



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yerel seçimden bir gün önce gelip kendilerine söz verdiğini ifade eden Karabulut, şunları söyledi: “Soyer, ilk iş olarak İnciraltı planlaması konusunda çaba sarfedeceğini söylemişti. ‘Arazilerinizi satmayın’ dedi. Toprak sahipleri güvendi. İzmir’i turizm, istihdam, yatırım ve çevre yönünden büyütecek, sıçrama yaratacak tek yer İnciraltı. Bu da kamuya 1 lira ek maliyet getirmeden bir planlama ile gerçekleştirilebilir.”



İzmir, ne kazanacak?

Gökdelen imarsız planlama ile İzmir Türkiye’nin sağlık turizmi başkenti olacak.



Yapılacak oteller-hastaneler-geriatri merkezleri ve kısmi konut alanları ile 10 milyar dolar yabancı yatırımcı çekerek, İzmir ekonomisini sıçratacak.



Agamemnon kaplıcalarını barındıran Balçova, İnciraltı’nın planlanması ile sağlık turizmi konusunda, 100 bin yeni nitelikli turist çekecek.



İnciraltı’nın planlanması ile şehrimizde bulunan beyaz yakalı 15 bin gence istihdam sağlanacak, işsizlik yüzde yedi aşağı çekilecek.



Planlanma ile yaklaşık iki bin dönüm arazi kamuya terk edilerek, iki yeni kent ormanı büyüklüğünde yeşil alan yaratılacak.