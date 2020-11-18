İnciraltı’nda tarım yok!

Kısa süre önce imar ile ilgili taleplerini Ankara’ya duyuran ancak gelen itirazlara yönelik mücadelesini sürdüren Karabulut, İnciraltı’nın envanterini çıkardı. 5 milyon metrekarelik alanın sadece yüzde 3’lük bölümde, 165 bin metrekarelik kısımda tarım yapıldığını anlatan Karabulut, şöyle konuştu:



‘Engel olmayı bırakın’



“İnciraltı ve Bahçelerarası’nın çevresindeki yapılaşman her geçen yıl artıyor. Bölgede sayıları 100’ü aşan kafe, restoran ve eğlence yeri, dokuz AVM, üç 5 yıldızlı otel, dört anaokulu, üniversite hastanesi, ESHOT garajı, öğrenci yurdu ve TIR garajı gibi yapılar yer alıyor. Bölgenin tarımda kullandığı yeraltı suları borlanmış ve şiddetli derecede tuzlanıp tarımı bitirmiştir. Sağlık turizmi odaklı, gökdelen imarı olmayan ve İzmir’e 3 yeni Kent Ormanı büyüklüğünde nitelikli yeşil alan kazandıracak planlar yakında hayata geçecek. İzmirliye iş, aş olacak planın karşısında değil, yanında olun. Artık yeter! Köstek olmayın, katkı koyun!”