İnciraltı’ndan Ersoy’a çağrı

Çeşme projesi toplantıları için iki haftada bir İzmir’e geleceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a, İnciraltı toprak sahiplerinin birlikteliğiyle 1994 yılında kurulan İnciraltı Gelişim Derneği’nden (İNGEDER) çağrı geldi. egedesonsoz.com’un haberine göre, İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u kahvemizi içmeye, bizleri ziyarete, görünmeyen İnciraltı’nı görmeye bekliyoruz” dedi.

Tayfun Karabulut, 40 yılı aşkın süredir planlama bekleyen İnciraltı için, “İnciraltı ve Bahçelerarası 1991 yılında Resmi Gazete’de duyurulması ile ilk kez turizm bölgesi ilan edildi. Düşünün, o tarihte 31 bölge turizm bölgesi ilan edildi ve içlerinde sadece İnciraltı, hâlâ planlama bekliyor. 31 bölge içinde Antalya Belek de vardı; bugün Belek dünyayı misafir ediyor, burada ise tarım yapılamaz hale geldi” diye konuştu. Karabulut, İnciraltı’nın planlamasının sadece buradaki toprak sahiplerinin değil, İzmir’in, ülkenin sorunu olduğunu söyledi, “Sayın Bakanımızı, Çeşme’ye geçerken bir kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Eminiz, kahvemizi içtikten sonra 40 yıllık hatır, İzmir’e ve biz İzmirlilere çok değer katacaktır” dedi.