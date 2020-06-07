İncirde kayıpları ‘tuzak’ önleyecek

Ekşilik böceklerinin hem bahçelerde hem de depodaki meyvede büyük oranda kalite ve ürün kaybına yol açtığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Sadece dikkat edilecek bir husus tuzakların ilek sineğine yani inciri dölleyen sineğe zarar vermemesi için İlekleme döneminde kaldırılması ve son ilekten bir hafta sonra tekrar asılması lazım. Tuzaklar kovanın yarıya yakın kısmına kadar su, 5-6 adet hurda incir ve bir tatlı kaşığı kuru hamur mayası konularak hazırlandı. Tuzaklar, kovanın kapağı kapatılarak her 10 ağaca 1 adet olacak şekilde teknik personellerimiz ve çiftçilerimiz tarafından asılıyor” dedi.