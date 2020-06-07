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    HaberlerEge Haberleri İncirde kayıpları ‘tuzak’ önleyecek
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    07.06.2020 - 00:00 |

    İncirde kayıpları ‘tuzak’ önleyecek

    İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire’de yürütülmekte olan Aflatoksin Eylem planı kapsamında, başta EKÜY projesinde bulunan çiftçilerle diğer incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıttı.

    İncirde kayıpları ‘tuzak’ önleyecek

    Ekşilik böceklerinin hem bahçelerde hem de depodaki meyvede büyük oranda kalite ve ürün kaybına yol açtığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Sadece dikkat edilecek bir husus tuzakların ilek sineğine yani inciri dölleyen sineğe zarar vermemesi için İlekleme döneminde kaldırılması ve son ilekten bir hafta sonra tekrar asılması lazım. Tuzaklar kovanın yarıya yakın kısmına kadar su, 5-6 adet hurda incir ve bir tatlı kaşığı kuru hamur mayası konularak hazırlandı. Tuzaklar, kovanın kapağı kapatılarak her 10 ağaca 1 adet olacak şekilde teknik personellerimiz ve çiftçilerimiz tarafından asılıyor” dedi.

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