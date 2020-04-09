09.04.2020 - 00:03 |
İncirliova el ele verdi
AYDIN’ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı.
Sosyal mesafeye uyarak Halk Eğitim Merkezi’nde ve evlerde üretilecek olan 10 bin maske, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kamuda çalışan personellere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.