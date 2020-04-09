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    HaberlerEge Haberleri İncirliova el ele verdi
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    09.04.2020 - 00:03 |

    İncirliova el ele verdi

    AYDIN’ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı.

    İncirliova el ele verdi

    Sosyal mesafeye uyarak Halk Eğitim Merkezi’nde ve evlerde üretilecek olan 10 bin maske, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kamuda çalışan personellere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. 

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