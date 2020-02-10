İndirimli sağlık hizmeti

Merkezefendi Belediyesi, Denizli Özel Sağlık Hastanesi, Özel Denizli Tekden Hastanesi, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Özel Denipol Hastanesi ve Denizli Özel Egekent Hastanesi ile sağlık protokolü imzalandı. Beş hastaneyle imzalanan protokole göre, belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ve çocukları muayene, yatarak muayene ve benzeri hastane hizmetlerinden yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Çalışanlarımızın sağlığı bizler için önemli” diye konuştu.