BİST121.015-1,04EURO6,56-0,46USD5,99-0,49ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İndirimli sağlık hizmeti
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:04 |

    İndirimli sağlık hizmeti

    İndirimli sağlık hizmeti

    Merkezefendi Belediyesi, Denizli Özel Sağlık Hastanesi, Özel Denizli Tekden Hastanesi, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Özel Denipol Hastanesi ve Denizli Özel Egekent Hastanesi ile sağlık protokolü imzalandı. Beş hastaneyle imzalanan protokole göre, belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ve çocukları muayene, yatarak muayene ve benzeri hastane hizmetlerinden yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Çalışanlarımızın sağlığı bizler için önemli” diye konuştu.

    İdlib'e yine saldırıSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber