İngilizler minnettar!

Muğla’nın Marmaris ve Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşları belediyeler yalnız bırakmadı. Marmaris’te koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde izole yaşayan İngilizler, Türkiye’nin ülkelerine sağlık malzemeleri göndermesinden mutlu olduklarını söyledi. Polis memurluğundan 4 yıl önce emekli olan İngiliz çift Julie Christey (59) ve Steven Christey (61), “Türk insanı yardımsever ve çok iyi. 40 gündür izoleyiz. Türk komşularımız ve yetkililer taleplerimizi karşılıyor” diye konuştu. Didem’de de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşamını ilçede sürdüren çok sayıda İngiliz vatandaşını yalnız bırakmadı. 72 yaşındaki Hugh Mcgowan, “Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye’deki hizmet Avrupa’da yok” şeklinde konuştu.