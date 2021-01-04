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    HaberlerEge Haberleri İngiltere’den İzmir’e gelenler karantinaya
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    04.01.2021 - 00:01 |

    İngiltere’den İzmir’e gelenler karantinaya

    İngiltere’den İzmir’e gelenler karantinaya

    Son 10 gün içinde İngiltere’den İzmir’e gelenler 14 gün boyunca karantinada tutulacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, Türkiye’ye gelen kişiler, Valilik tarafından belirlenmiş olan KYK Buca Kız Yurdu ve KYK Gazi Ayşe Hatun Yurdu’nda karantina altına alınacak. Kapasitelerinin dolması halinde ise karantina için kullanılacak olan yurtlar Valilikçe belirlenecek. İzmir Valiliği de, İngiltere’den bildirilen, mutasyona uğramış olan “SARS-CoV-2” ile ilgili en güncel gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

    İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar sonucunda yeni mutasyonla uyumlu  virüs yükünün tespit edildiği ve İngiltere’den gelen uçuşların durdurulduğu  hatırlatıldı.l AA

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