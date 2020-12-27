İnönü’ye evinde buruk anma töreni

İsmet İnönü’nün Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla müzeye dönüştürülen evindeki İnönü büstüne kırmızı gül bırakan Başkan Batur, “Bizlere özgürlüğümüzü kazandıran Partimizin genel başkanı İsmet İnönü’yü ne unuturuz ne de unuttururuz” diye konuştu. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, “İsmet İnönü o dil uzatanların dahi rahmetle anması gereken bir ulusal kahraman. Kahramanlarımızı unutmamız imkânsız” mesajı verdi.