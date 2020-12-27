27.12.2020 - 00:02 |
İnönü’ye evinde buruk anma töreni
Konak’taki evinde ölüm yıl dönümünde kalabalıklarla anılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü, bu yıl pandemi nedeniyle sadece Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu tarafından anıldı.
İsmet İnönü’nün Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla müzeye dönüştürülen evindeki İnönü büstüne kırmızı gül bırakan Başkan Batur, “Bizlere özgürlüğümüzü kazandıran Partimizin genel başkanı İsmet İnönü’yü ne unuturuz ne de unuttururuz” diye konuştu. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, “İsmet İnönü o dil uzatanların dahi rahmetle anması gereken bir ulusal kahraman. Kahramanlarımızı unutmamız imkânsız” mesajı verdi.