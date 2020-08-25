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    HaberlerEge Haberleri İnşaat mühendisi başkandan inceleme
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    25.08.2020 - 07:00 |

    İnşaat mühendisi başkandan inceleme

    İzmir’in 12 ilçesinde 150 bin kişinin barındığı yaşam alanlarına imza atan Ege-Koop’un ‘13. Onur Projesi’ Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri’nde sona gelindi.

    İnşaat mühendisi başkandan inceleme

    İzmir’in 12 ilçesinde 150 bin kişinin barındığı yaşam alanlarına imza atan Ege-Koop’un ‘13. Onur Projesi’ Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri’nde sona gelindi. 30 milyona mal olan projede üstyapı imalatlarının tamamlandığını belirten Ege Koop Genel Başkanı Aslan, altyapı imalatlarının da eylül sonuna kadar tamamlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Proje alanında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü ağırlayacak olan Aslan, “Kendisi inşaat mühendisi, yani bizden biri. Böyle zorlu bir dönemde, böylesine büyük bir projenin hayata geçirilmesinin önemini yakından biliyor. Çiğli için referans olacak projeyi tüm detaylarıyla görüşecğiz” dedi.
    Gümrükçü, teknik ekibiyle bugün proje alanını ziyaret edip incelemelerde bulunacak.

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