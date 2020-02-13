BİST120.0490,21EURO6,580,02USD6,050,03ALTIN304,530,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İnşaat sektörü yeni otoyoldan umutlu
    ABONE OL
    13.02.2020 - 00:03 |

    İnşaat sektörü yeni otoyoldan umutlu

    İnşaat sektörü yeni otoyoldan umutlu

    Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, özellikle İzmir’e şehir dışından gelen göç sonucunda, nüfusun arttığını ve nitelikli konut projelerinin tercih edildiğini dile getirdi. Yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Kalı, “İzmir birçok insanın gözünün üzerinde olduğu bir şehir. Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir. Aslında İstanbul başta olmak üzere; İzmit, Bursa, Balıkesir gibi diğer önemli şehirler de İzmir’e bağlandı. Toplamda 30 milyona yakın bir nüfusun İzmir’e ulaşımı çok kolaylaştı” dedi.

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
    daha fazla video için
    Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürprizDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 Şubat Şans Topu canlı çekilişi sonuçları hızlı sorgulama motoru - İşte kazandıran numaralar! Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

    12 Şubat Şans Topu canlı çekilişi sonuçları hızlı sorgulama motoru - İşte kazandıran numaralar! Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber