13.02.2020 - 00:03 |
İnşaat sektörü yeni otoyoldan umutlu
Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, özellikle İzmir’e şehir dışından gelen göç sonucunda, nüfusun arttığını ve nitelikli konut projelerinin tercih edildiğini dile getirdi. Yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Kalı, “İzmir birçok insanın gözünün üzerinde olduğu bir şehir. Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir. Aslında İstanbul başta olmak üzere; İzmit, Bursa, Balıkesir gibi diğer önemli şehirler de İzmir’e bağlandı. Toplamda 30 milyona yakın bir nüfusun İzmir’e ulaşımı çok kolaylaştı” dedi.
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