İnşaatında çuval taşıdığı okulda konferans verdi

Sümerbank Basma Fabrikası’nın Nazilli için büyük önem taşıdığını söyleyen Özcan, “Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün fedakarlıklar neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank’ı Nazilli’ye hediye etmiştir. Bu sayede toplum tamamen değişmiş, bir iş dünyası oluşmuştur. Biz de yeni fırsatlar ve istihdam alanları sağlamak istiyoruz” dedi.



‘Burada işçiydim’



Avukatlığa başlamadan önce inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyen Başkan Özcan, “1992 yılında bu binanın inşaatında işçi olarak çalıştım. 30 kiloluk alçı çuvalıyla bu merdivenleri binlerce kez inip çıktım. Şimdi burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük anlam ifade ediyor. Geleceğimizi mimarı evlatlarımızın her zaman destekçisi olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.