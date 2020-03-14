14.03.2020 - 00:48 |
İnşaatında çuval taşıdığı okulda konferans verdi
Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Uğur Okulları Kariyer Günleri kapsamında Nazilli Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle bir araya gelen Özcan, avukatlık mesleği ve siyasi yaşamıyla ilgili bilgiler verdi.
Sümerbank Basma Fabrikası’nın Nazilli için büyük önem taşıdığını söyleyen Özcan, “Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün fedakarlıklar neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank’ı Nazilli’ye hediye etmiştir. Bu sayede toplum tamamen değişmiş, bir iş dünyası oluşmuştur. Biz de yeni fırsatlar ve istihdam alanları sağlamak istiyoruz” dedi.
‘Burada işçiydim’
Avukatlığa başlamadan önce inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyen Başkan Özcan, “1992 yılında bu binanın inşaatında işçi olarak çalıştım. 30 kiloluk alçı çuvalıyla bu merdivenleri binlerce kez inip çıktım. Şimdi burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük anlam ifade ediyor. Geleceğimizi mimarı evlatlarımızın her zaman destekçisi olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.
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