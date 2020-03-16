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    HaberlerEge Haberleri ‘İnsan kaynakları doğru yönetilmeli’
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    16.03.2020 - 00:03 |

    ‘İnsan kaynakları doğru yönetilmeli’

    ‘İnsan kaynakları doğru yönetilmeli’

    Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, İzmir Hilton Oteli’nde iki oturumda düzenlenen ‘Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimlerinde Akademilerin Rolü’ başlıklı seminerde, sektör profesyonellerini bir araya getirdi. KalDer İzmir Başkanı Dr. Kılıç, “Kurum kültürü için insan kaynaklarının doğru yönetilmesi ihtiyaç haline geldi” dedi. Allianz Türkiye Program Geliştirme ve Tasarım Yöneticisi Oğuz Gencer, stratejik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

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