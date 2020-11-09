85,80BİST1.1921.01EURO9.95-1.70USD8.36-1.80ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İnsanlar evlerine güvenebilmeli’
    ABONE OL
    09.11.2020 - 00:04 |

    ‘İnsanlar evlerine güvenebilmeli’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

    ‘İnsanlar evlerine güvenebilmeli’

    Soyer, İmamoğlu’na teşekkür etti, “Engelleri dayanışmayla ortadan kaldıracağız. Bundan sonra, yaşadığımız şehirlerin daha güvenli hale gelmesi, insanların yaşadıkları evlere, konutlara güvenebilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    İş dünyasına çağrı

    Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu kaydeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Başkanımız Tunç Soyer’le kontak halinde kaldık. İzmir’e ve burada yaşayan yurttaşlarımıza katkı sunma konusunda seferber olduk” diye konuştu.

    İmamoğlu, Büyükşehir’in ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasını da yürekten alkışladığını belirtti, şu vurguyu yaptı:

    “İstanbul halkı adına, yönetmeliklerin ve kanunun elverdiği şekilde iştiraklerimizle katkı sunacağız. İş insanlarımızı, katkı sunmaya davet ediyorum.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Sıradaki Haber