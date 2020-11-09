‘İnsanlar evlerine güvenebilmeli’

Soyer, İmamoğlu’na teşekkür etti, “Engelleri dayanışmayla ortadan kaldıracağız. Bundan sonra, yaşadığımız şehirlerin daha güvenli hale gelmesi, insanların yaşadıkları evlere, konutlara güvenebilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İş dünyasına çağrı

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu kaydeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Başkanımız Tunç Soyer’le kontak halinde kaldık. İzmir’e ve burada yaşayan yurttaşlarımıza katkı sunma konusunda seferber olduk” diye konuştu.

İmamoğlu, Büyükşehir’in ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasını da yürekten alkışladığını belirtti, şu vurguyu yaptı:

“İstanbul halkı adına, yönetmeliklerin ve kanunun elverdiği şekilde iştiraklerimizle katkı sunacağız. İş insanlarımızı, katkı sunmaya davet ediyorum.”